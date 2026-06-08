Трамп: Израиль и Иран стремятся к прекращению огня
И Израиль, и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Переговоры о мире будут продолжены, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Заключительные переговоры о «мире» продолжаются, несмотря на то что им [Израилю и Ирану] мешают невежество и глупость. Блокада останется в силе до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение», – заявил Трамп.
По словам американского лидера, события «должны развиваться быстро».
Ранее Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить «стрельбу». Axios со ссылкой на чиновника США и израильский источник писал, что глава Белого дома попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, поскольку Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном.
8 июня Израиль и Иран обменялись мощнейшими за последние месяцы ударами. Израильская сторона заявила об атаках на объекты в Иране после того, как предыдущим днем были перехвачены выпущенные с иранской территории ракеты. По оценке CNN, нынешний виток противостояния стал самым серьезным с начала апреля.