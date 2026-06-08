Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы

Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцыТрамп предостерегал Нетаньяху от ответных атак по исламской республике
Утром 8 июня израильские военные заявили, что ударили по военным объектам в Иране после того, как 7 июня перехватили выпущенные из Тегерана ракеты. Происходящее стало самой серьезной эскалацией конфликта с начала апреля, пишет CNN. Телеканал обратил внимание, что атаки стали самыми мощными за последние месяцы.
«Ведомости» собрали, что известно об обмене ударами между Ираном и Израилем к этому часу.
Ранним утром 8 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты в западном и центральном регионах Ирана, сообщил CNN. Взрывы были слышны в ряде иранских городов. Согласно данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), израильские военные применяли «баллистические ракеты воздушного базирования». Удары Израиля последовали за запуском Ираном ракет по Израилю 7 июня, что стало первой подобной атакой с момента заключения перемирия в начале апреля.
Израиль заявил о перехвате ракеты из Йемена, что также стало первым подобным инцидентом с апреля. В Йемене базируются хуситы, поддерживаемые Ираном.
Старший советник верховного лидера Ирана Али Велаяти заявлял, что если Израиль продолжит эскалацию конфликта, Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – еще один жизненно важный морской коридор на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что лучше воздержаться от ответного удара по Ирану. Он также призвал Тегеран «вернуться за стол переговоров». До эскалации глава Белого дома заявлял в интервью Fox News, что «недоволен» ударами по столице Ливана. В интервью The Financial Times Трамп говорил, что Израилю придется согласиться на любое соглашение, которое США заключат с Ираном. «Я здесь главный», – заявил американский лидер.
Позже израильские военные сообщили, что зафиксировали новую волну ракет, выпущенных Ираном в сторону Израиля. Корреспондент CNN Орен Либерманн в Иерусалиме сообщил о звуках перехвата над городом. По данным экстренных служб Израиля, ракеты направлялись в сторону западного берега реки Иордан.
Fars со ссылкой на источник информировало, что Израиль нанес авиаудар по нефтехимическому заводу Karun в городе Бандар-э-Махшар на юго-западе Ирана, повредив часть объекта. Израиль подтвердил факт атаки. Al Jazeera также пишет, что утром 8 июня израильская авиация ударила по военному центру в Тебризе. Жертв нет.
Irna со ссылкой на сионистское СМИ пишет, что удары Израиля по Ирану были проведены в координации с США, таким образом опровергая заявление Белого дома о том, что США не были причастны к израильской атаке.
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, пишет Al Jazeera со ссылкой на катарское правительство. Собеседники «обсудили посреднические усилия» между США и Ираном, а также последние события в Ливане. По словам Аль Тани, Катар «поддерживает все усилия, направленные на сдерживание эскалации и достижение всеобъемлющего соглашения, которое будет способствовать укреплению безопасности и стабильности и установлению прочного мира в регионе».
Обмен ударами между Израилем и Ираном, в том числе, стал причиной обвала фондового рынка США и падения азиатских рынков 8 июня, отмечает CNN. Южнокорейский индекс Kospi резко упал, в какой-то момент потеряв почти 9%, но потом его падение замедлилось до 4,92%. Продажи были вызваны падением акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и технологиями, в том числе производителей чипов памяти Samsung и SK Hynix, которые потеряли 5,7% и 2,7% соответственно. Японский индекс Nikkei 225 упал на 3,75%, а тайваньский Taiex – на 3,47%. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,18%, а китайский Shanghai Composite – на 1,26%.