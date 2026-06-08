Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы

Обмен ударами между Израилем и Ираном, в том числе, стал причиной обвала фондового рынка США и падения азиатских рынков 8 июня, отмечает CNN. Южнокорейский индекс Kospi резко упал, в какой-то момент потеряв почти 9%, но потом его падение замедлилось до 4,92%. Продажи были вызваны падением акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и технологиями, в том числе производителей чипов памяти Samsung и SK Hynix, которые потеряли 5,7% и 2,7% соответственно. Японский индекс Nikkei 225 упал на 3,75%, а тайваньский Taiex – на 3,47%. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,18%, а китайский Shanghai Composite – на 1,26%.