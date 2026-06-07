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Иран назвал базы и активы США и Израиля в регионе законными целями для атак

Ведомости

Спикер парламента Ирана Мухаммед Багер Калибаф заявил, что морская блокада США против Ирана и «зеленый свет» Израилю для атак на Бейрут превращают базы и активы обеих стран в Западной Азии в законные цели. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее в воскресенье Израиль нанес авиаудары по району Дахье в Бейруте, где находится штаб-квартира «Хезболлы». По данным ливанского Национального информационного агентства, в результате удара по зданию в районе Аль-Мрейдже (не менее десяти ракет) погибли два человека, 11 ранены.

Калибаф, также являющийся главным переговорщиком Ирана с США, подчеркнул, что американская сторона «не привержена прекращению огня и не верит в диалог, понимая только язык силы». Он добавил, что Иран не согласится на постоянное урегулирование с США без урегулирования ситуации в Ливане, и предупредил о выходе из переговоров в случае продолжения израильских ударов.

Ранее 7 июня Иран запустил ракеты в сторону Израиля, обстрел был совершен впервые с момента вступления в силу перемирия с США в апреле. Согласно заявлению израильской стороны, все ракеты были перехвачены.

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