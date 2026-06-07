Иран назвал базы и активы США и Израиля в регионе законными целями для атак

Калибаф, также являющийся главным переговорщиком Ирана с США, подчеркнул, что американская сторона «не привержена прекращению огня и не верит в диалог, понимая только язык силы». Он добавил, что Иран не согласится на постоянное урегулирование с США без урегулирования ситуации в Ливане, и предупредил о выходе из переговоров в случае продолжения израильских ударов.