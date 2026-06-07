Bloomberg: США и Иран далеки от заключения сделки о прекращении конфликта
Соединенные Штаты и Иран, похоже, почти не продвигаются к заключению временной сделки по прекращению войны, которую Вашингтон и Израиль начали 100 дней назад, а свежие атаки угрожают сорвать хрупкое перемирие, сообщает Bloomberg.
За последнюю неделю наблюдалась самая сильная вспышка напряженности с момента начала перемирия в апреле. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик из-за судьбы миллиардов долларов замороженных иранских активов и параллельного конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» в Ливане.
Центральное командование США сообщило, что сбило два иранских ударных беспилотника, угрожавших международному судоходству в Ормузском проливе. В пятницу были перехвачены шесть баллистических ракет, выпущенных по Бахрейну и Кувейту, а также сбиты четыре беспилотника, направлявшихся к проливу. США также нанесли удары по иранским прибрежным радарным станциям в Горуке и на острове Кешм.
Президент США Дональд Трамп, который месяцами настаивал на том, что Иран близок к точке разрыва, в пятницу признал, что у Тегерана остается «много ракет». В интервью NBC News он оценил оставшийся ракетный арсенал Ирана примерно в 21–22% от первоначального. Трамп также заявил, что США «добиваются большого успеха в Иране» и что иранцы «не в состоянии иметь ядерное оружие».
Иран же потребовал прекращения огня в Ливане до достижения соглашения с США. Военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи заявил CNN, что «мяч на стороне Трампа».
Закрытие Ормузского пролива резко подняло мировые цены на нефть, вызвав опасения по поводу ускорения инфляции в ряде стран, в том числе в США. Рост цен на топливо – болезненный вопрос для американских избирателей. Это может ударить по республиканцам Трампа на промежуточных выборах через несколько месяцев, отмечает агентство.