Bloomberg: США и Иран далеки от заключения сделки о прекращении конфликта

Президент США Дональд Трамп, который месяцами настаивал на том, что Иран близок к точке разрыва, в пятницу признал, что у Тегерана остается «много ракет». В интервью NBC News он оценил оставшийся ракетный арсенал Ирана примерно в 21–22% от первоначального. Трамп также заявил, что США «добиваются большого успеха в Иране» и что иранцы «не в состоянии иметь ядерное оружие».