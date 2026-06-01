Как зарубежные СМИ оценили очередной обмен ударами США и Ирана

Как зарубежные СМИ оценили очередной обмен ударами США и ИранаЖурналисты отметили новый виток эскалации и переговорный тупик
Конец прошлой недели ознаменовался новым витком военной эскалации между США и Ираном. Вашингтон нанес авиаудары по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления БПЛА в районе острова Кешм и города Горук, назвав их ответом на сбитый американский беспилотник MQ-1. Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об ударе по авиабазе, которую США использовали для атаки на телекоммуникационную вышку иранского острова Сирик. Кувейт сообщил о перехвате ракет и дронов.
Эскалация произошла на фоне продолжающихся переговоров о продлении хрупкого перемирия и разблокировке Ормузского пролива.
«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на новый этап американо-иранского противостояния.
«Решение президента США нанести авиаудары в феврале было "грубой ошибкой"». «Кажется, что президент Трамп глубоко не желает возвращаться к каким-либо длительным военным действиям против иранцев. Он хотел бы, чтобы все это закончилось, он хотел бы найти выход из того, что на самом деле было грубой ошибкой в феврале».
«США нанесли удары в целях "самообороны" по иранским радиолокационным объектам и пунктам управления беспилотниками – в то время как президент Дональд Трамп отправил на доработку изменения в предлагаемое соглашение о продлении существующего режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива».
«Центральное командование США заявило, что удары были ответом на "агрессивные действия Ирана, включавшие сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего в международных водах"».
«США и Иран в очередной раз обменялись ударами, что создает угрозу для и без того хрупкого перемирия, поскольку переговоры между двумя сторонами зашли в тупик. Этот обмен стал последним в серии взаимных атак на фоне переговоров о прекращении трехмесячной войны».
«Война, начатая США и Израилем 28 февраля, унесла жизни тысяч людей, главным образом в Иране и Ливане. Она также причинила глобальный экономический ущерб, приведя к росту цен на энергоносители, поскольку Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, жизненно важный мировой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа».
«Соединенные Штаты и Иран обменялись атаками в последние 24 часа, что потенциально осложняет переговоры о рамочном соглашении для прекращения войны».
«Недели сложных переговоров, отмеченных резкой риторикой и периодическими вспышками насилия, не привели к сделке о прекращении войны и открытию Ормузского пролива».
«Эти атаки представляют собой очередную эскалацию конфликта между США и Ираном. В минувшие выходные США выпустили ракету в машинное отделение грузового судна под флагом Гамбии, пытавшегося прорвать блокаду иранских портов».
«Из [Ормузского] пролива, через который когда-то проходила пятая часть всей торгуемой нефти и природного газа, вышло лишь небольшое количество судов, однако давление на мировые запасы энергоносителей, а также на химические удобрения сохраняется. Это привело к опасениям, что возникнет нехватка продовольствия. На регион Персидского залива приходится 30% мирового объема торговли химическими удобрениями».
«Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном о временном мирном соглашении "пройдут хорошо", даже когда силы стран вновь столкнулись вблизи Ормузского пролива».
«Трамп заявил, что его предполагаемая сделка четко гласит, что "Иран не будет иметь ядерного оружия"».
«94-й день войны с Ираном: США наносят удары по иранским объектам; Кувейт перехватывает ракеты. В то время как мирное соглашение между США и Ираном остается недостижимым, Израиль усилил наступление на юг Ливана».
«Иран возложил на Соединенные Штаты и Израиль ответственность за любое нарушение режима прекращения огня и предупредил свои вооруженные силы о предстоящей эскалации».
«Ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась, полностью нарушив хрупкое перемирие между США и Ираном. Обе стороны начали серию военных ударов, попав в порочный круг ответных действий».
«То, что кажется спорадическими мелкомасштабными стычками, на самом деле является конкретным проявлением эскалации американо-иранского противостояния. Администрация Трампа использует военное давление, чтобы заставить Иран начать переговоры, в то время как Иран решительно отвечает, отстаивая свою позицию».
«Американские войска нанесли "удары в целях самообороны" по радару и пунктам управления беспилотниками в некоторых районах Ирана в минувшие выходные».
«КСИР пригрозил США более масштабным ответом в случае повторной агрессии, подчеркнув, что полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на Соединенные Штаты».