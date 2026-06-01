Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
FLOT82,9-0,19%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,54-0,08%
Главная / Политика /

Как зарубежные СМИ оценили очередной обмен ударами США и Ирана

Журналисты отметили новый виток эскалации и переговорный тупик
Денис Тельманов
Hassan Ammar / AP
Hassan Ammar / AP

Конец прошлой недели ознаменовался новым витком военной эскалации между США и Ираном. Вашингтон нанес авиаудары по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления БПЛА в районе острова Кешм и города Горук, назвав их ответом на сбитый американский беспилотник MQ-1. Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об ударе по авиабазе, которую США использовали для атаки на телекоммуникационную вышку иранского острова Сирик. Кувейт сообщил о перехвате ракет и дронов.

Эскалация произошла на фоне продолжающихся переговоров о продлении хрупкого перемирия и разблокировке Ормузского пролива.

«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на новый этап американо-иранского противостояния.

BBC

«Решение президента США нанести авиаудары в феврале было "грубой ошибкой"». «Кажется, что президент Трамп глубоко не желает возвращаться к каким-либо длительным военным действиям против иранцев. Он хотел бы, чтобы все это закончилось, он хотел бы найти выход из того, что на самом деле было грубой ошибкой в феврале».

CNN

«США нанесли удары в целях "самообороны" по иранским радиолокационным объектам и пунктам управления беспилотниками – в то время как президент Дональд Трамп отправил на доработку изменения в предлагаемое соглашение о продлении существующего режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива».

Tasnim: Иран прекращает переговоры с США из-за боевых действий в Ливане

Политика / Международные новости

«Центральное командование США заявило, что удары были ответом на "агрессивные действия Ирана, включавшие сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего в международных водах"».

Reuters

«США и Иран в очередной раз обменялись ударами, что создает угрозу для и без того хрупкого перемирия, поскольку переговоры между двумя сторонами зашли в тупик. Этот обмен стал последним в серии взаимных атак на фоне переговоров о прекращении трехмесячной войны».

«Война, начатая США и Израилем 28 февраля, унесла жизни тысяч людей, главным образом в Иране и Ливане. Она также причинила глобальный экономический ущерб, приведя к росту цен на энергоносители, поскольку Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, жизненно важный мировой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа».

The New York Times

«Соединенные Штаты и Иран обменялись атаками в последние 24 часа, что потенциально осложняет переговоры о рамочном соглашении для прекращения войны».

«Недели сложных переговоров, отмеченных резкой риторикой и периодическими вспышками насилия, не привели к сделке о прекращении войны и открытию Ормузского пролива».

The Washington Post

«Эти атаки представляют собой очередную эскалацию конфликта между США и Ираном. В минувшие выходные США выпустили ракету в машинное отделение грузового судна под флагом Гамбии, пытавшегося прорвать блокаду иранских портов».

«Из [Ормузского] пролива, через который когда-то проходила пятая часть всей торгуемой нефти и природного газа, вышло лишь небольшое количество судов, однако давление на мировые запасы энергоносителей, а также на химические удобрения сохраняется. Это привело к опасениям, что возникнет нехватка продовольствия. На регион Персидского залива приходится 30% мирового объема торговли химическими удобрениями».

Bloomberg

«Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном о временном мирном соглашении "пройдут хорошо", даже когда силы стран вновь столкнулись вблизи Ормузского пролива».

«Трамп заявил, что его предполагаемая сделка четко гласит, что "Иран не будет иметь ядерного оружия"».

Al Jazeera

«94-й день войны с Ираном: США наносят удары по иранским объектам; Кувейт перехватывает ракеты. В то время как мирное соглашение между США и Ираном остается недостижимым, Израиль усилил наступление на юг Ливана».

Fars опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США

Политика / Международные новости

«Иран возложил на Соединенные Штаты и Израиль ответственность за любое нарушение режима прекращения огня и предупредил свои вооруженные силы о предстоящей эскалации».

Sohu

«Ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась, полностью нарушив хрупкое перемирие между США и Ираном. Обе стороны начали серию военных ударов, попав в порочный круг ответных действий».

«То, что кажется спорадическими мелкомасштабными стычками, на самом деле является конкретным проявлением эскалации американо-иранского противостояния. Администрация Трампа использует военное давление, чтобы заставить Иран начать переговоры, в то время как Иран решительно отвечает, отстаивая свою позицию».

«Синьхуа»

«Американские войска нанесли "удары в целях самообороны" по радару и пунктам управления беспилотниками в некоторых районах Ирана в минувшие выходные».

«КСИР пригрозил США более масштабным ответом в случае повторной агрессии, подчеркнув, что полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на Соединенные Штаты».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте