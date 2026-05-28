CNY Бирж.10,442-0,32%VSMO25 120+1,7%USBN0,142-0,35%IMOEX2 592,68+0,09%RTSI1 151,96+0,09%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,89+0,13%
США и Иран обменялись ударами: главное

Вашингтон атаковал военный объект в Бендер-Аббасе, а Тегеран – американскую авиабазу
Инна Шульгина
U.S. Central Command
Военные США сбили четыре иранских ударных беспилотника и ударили по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, с которой собирались запустить пятый беспилотник, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. По данным Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе.

«Ведомости» собрали главные факты об обмене ударами между Вашингтоном и Тегераном.

Источник Reuters сообщил, что действия США были взвешенными, имели лишь оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня. По словам собеседника, беспилотники «представляли угрозу для американских сил и коммерческих судов в Ормузском проливе».

Tasnim со ссылкой военный источник информировало об инциденте, произошедшем утром 28 мая в порту Бендер-Аббас. Четыре судна пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения, но были вынуждены повернуть назад после предупредительного выстрела военно-морских сил (ВМС) Ирана. Перед этим, по словам источника агентства, американский нефтяной танкер, отключив свой радар, пытался пройти через Ормузский пролив. ВМС КСИРа выстрелили в его сторону, в связи с чем судно было вынуждено развернуться. В ответ армия США обстреляла «выжженную землю» вокруг Бендер-Аббаса. Обошлось без жертв и разрушений.

По информации Tasnim, в ответ на утреннее нападение американской армии на район вблизи аэропорта Бендер-Аббас с применением авиаснарядов иранские военные поразили авиабазу США. «Это серьезное предупреждение, чтобы враг понял, что агрессия не останется без ответа, и в случае повторения наш ответ будет решительнее», – говорится в заявлении КСИРа, которое привело агентство.

27 мая на заседании кабинета министров президент США Дональд Трамп опроверг сообщение иранского гостелевидения, что оно получило неофициальный проект соглашения о восстановлении коммерческого судоходства через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение месяца при совместном управлении трафиком Ираном и Оманом. Американский лидер заявил, что ни одна страна не будет иметь контроля над водным путем, и, «судя по всему, пригрозил Оману», передает Reuters.

В тот же день Трамп в интервью PBS News сообщил, что США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на передачу Тегераном запасов высокообогащенного урана. На вопрос о возможной сделке с Тегераном американский лидер ответил отрицательно.

