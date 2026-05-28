США и Иран обменялись ударами: главное

Tasnim со ссылкой военный источник информировало об инциденте, произошедшем утром 28 мая в порту Бендер-Аббас. Четыре судна пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения, но были вынуждены повернуть назад после предупредительного выстрела военно-морских сил (ВМС) Ирана. Перед этим, по словам источника агентства, американский нефтяной танкер, отключив свой радар, пытался пройти через Ормузский пролив. ВМС КСИРа выстрелили в его сторону, в связи с чем судно было вынуждено развернуться. В ответ армия США обстреляла «выжженную землю» вокруг Бендер-Аббаса. Обошлось без жертв и разрушений.