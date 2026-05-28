США ударили по военному объекту в Иране

27 мая Reuters со ссылкой на гостелевидение Ирана сообщало, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива и восстановление коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. 21 мая ILNA информировал, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Оно предусматривает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Проект также предполагает поэтапную отмену санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио говорил, что США сохраняют и альтернативные варианты действий в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь устраивающих Вашингтон договоренностей.