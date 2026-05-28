США ударили по военному объекту в Иране
Американские военные сбили четыре иранских ударных беспилотника и нанесли удар по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, с которой собирались запустить пятый беспилотник. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника США.
По его словам, действия были взвешенными, носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня. Согласно данным источника, беспилотники «представляли угрозу для американских сил и коммерческих судов в Ормузском проливе».
Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции открыли огонь по американскому нефтяному танкеру, который пытался пройти через пролив. После этого судно повернуло назад. Источник рассказал, что затем американские военные ударили по открытой местности в районе Бендер-Аббаса, но обошлось без жертв и разрушений.
27 мая Reuters со ссылкой на гостелевидение Ирана сообщало, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива и восстановление коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. 21 мая ILNA информировал, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Оно предусматривает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Проект также предполагает поэтапную отмену санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио говорил, что США сохраняют и альтернативные варианты действий в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь устраивающих Вашингтон договоренностей.