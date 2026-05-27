GAZP116+0,43%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%RGBITR781,97+0,05%
Главная / Политика /

Трамп: США не намерены смягчать санкции против Ирана в обмен на передачу урана

США не намерены смягчать санкции против Иран в обмен на передачу Тегераном запасов высокообогащенного урана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью PBS News.

На вопрос о возможной сделке с Тегераном Трамп ответил отрицательно.

26 мая Трамп написал в соцсети TruthSocial, что запас обогащенного урана в Иране будет вывезен и уничтожен. Американский лидер добавил, что более предпочтительным вариантом будет уничтожение урана на месте или «в другом приемлемом месте в присутствии Комиссии по атомной энергии или ее эквивалента».

Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники писала 25 мая, что Иран согласен вывезти высокообогащенный уран со своей территории, как того требуют США, но при условии, что он будет передан Китаю. Тегеран хочет вначале получить гарантии от Пекина, а уже после продвигаться в переговорах с Вашингтоном, уточнили собеседники. 24 мая The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана от 30 до 60 дней.

