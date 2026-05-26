Политика

Трамп выразил уверенность в будущем уничтожении иранского урана

Ведомости

Запас обогащенного урана в Иране будет вывезен и уничтожен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Обогащенный уран (ядерная пыль!) будет либо немедленно передан Соединенным Штатам для вывоза и уничтожения», – написал Трамп.

Американский лидер добавил, что более предпочтительным вариантом будет уничтожение урана на месте или «в другом приемлемом месте в присутствии Комиссии по атомной энергии или ее эквивалента».

Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники писала 25 мая, что Иран согласен вывезти высокообогащенный уран со своей территории, как того требуют США, но при условии, что он будет передан Китаю. Тегеран хочет вначале получить гарантии от Пекина, а уже после продвигаться в переговорах с Вашингтоном, уточнили собеседники. 24 мая The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана от 30 до 60 дней.

Ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик отмечал в беседе с «Ведомостями», что сложившаяся внутриполитическая ситуация в США вносит неопределенность и в американо-иранский диалог. По его словам, американская политическая элита поляризована, что несет в себе риски радикальной смены внешнеполитического курса страны.

