Политика /

NYT: Иран и США могут согласовать план по обогащенному урану за 30-60 дней

Ведомости

США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана в течение 30-60 дней, пишет The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

Двое американских чиновников сообщили, что предлагаемое соглашение включает в себя явное обязательство Тегерана отказаться от урана, хотя точные механизмы будут перенесены на более поздний раунд переговоров. Трое иранских чиновников заявили, что в меморандуме о взаимопонимании ничего не говорится о судьбе ядерной программы Ирана. По их словам, в меморандуме оговаривается лишь, что все ядерные вопросы будут обсуждаться в течение 30–60 дней. Как и американские чиновники, они говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать эту деликатную тему.

Публично как американские, так и иранские чиновники делали акцент на уступках, которые они надеются получить. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка приведет к открытию Ормузского пролива.

Иранские чиновники сообщили, что согласованная Тегераном сделка позволит открыть Ормузский пролив без взимания пошлин, снимет американскую военно-морскую блокаду с Ирана, прекратит боевые действия на всех фронтах, включая противостояние между Израилем и поддерживаемой Ираном вооруженной группировкой «Хезболла» в Ливане, а также разблокирует $25 млрд замороженных за рубежом иранских активов.

24 мая США и Иран дали понять, что близки к заключению соглашения о сворачивании войны на Ближнем Востоке, хотя многие детали предложения оставались неясными.

Ни США, ни Иран не обнародовали текст предлагаемой рамочной договоренности. Будущее ядерной программы Ирана, которое Трамп использовал как обоснование для начала войны, оставалось неясным.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ираном. При этом он отверг возможность заключения сделки, которая могла бы усилить ядерные амбиции Тегерана.

Трамп также заявлял, что мирное соглашение с Ираном по большей части урегулировано и в ближайшее время он объявит об этом. Иранское информационное агентство Fars назвало заявление Трампа о готовящейся сделке «далеким от реальности». Агентство сообщило, что, согласно последнему тексту, управление Ормузским проливом «останется исключительно в ведении и под контролем Исламской Республики Иран», если соглашение будет достигнуто.

