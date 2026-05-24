NYT: Иран и США могут согласовать план по обогащенному урану за 30-60 дней

Двое американских чиновников сообщили, что предлагаемое соглашение включает в себя явное обязательство Тегерана отказаться от урана, хотя точные механизмы будут перенесены на более поздний раунд переговоров. Трое иранских чиновников заявили, что в меморандуме о взаимопонимании ничего не говорится о судьбе ядерной программы Ирана. По их словам, в меморандуме оговаривается лишь, что все ядерные вопросы будут обсуждаться в течение 30–60 дней. Как и американские чиновники, они говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать эту деликатную тему.