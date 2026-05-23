Трамп завтра примет решение о возможном возобновлении войны с Ираном

23 мая Al Hadath сообщал, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на десять лет, а также снизить объемы урана, обогащенного свыше 20%, внутри страны. Источники сообщили, что Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату компенсаций со стороны Вашингтона. Кроме того, Тегеран хочет обсудить вопрос санкций и замороженных активов до подписания какого-либо соглашения.