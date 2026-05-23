Трамп завтра примет решение о возможном возобновлении войны с Ираном

Трамп завтра примет решение о возможном возобновлении войны с ИраномШансы на сделку с Тегераном президент США оценил как «50 на 50»
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что 24 мая примет решение о возможном возобновлении войны с Ираном.
По словам американского лидера, 23 мая он проведет встречу со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения последних предложений Тегерана. Ожидается, что к переговорам присоединится и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Трамп отметил, что вероятность заключения «хорошей сделки» или нанесения нового удара по Ирану он оценивает как «примерно 50 на 50». Президент США подчеркнул, что согласится подписать только то соглашение, которое будет затрагивать вопросы обогащения урана и хранения существующих запасов.
«Я думаю, произойдет одно из двух: либо я ударю по ним сильнее, чем когда-либо раньше, либо мы подпишем хорошую сделку», – заявил Трамп.
При этом Axios пишет, что эти вопросы, вероятно, не будут подробно урегулированы в рамках обсуждаемого меморандума. Предполагается, что США и Иран могут договориться о прекращении войны и начале 30-дневных более детальных переговоров.
Трамп также отверг предположение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен возможностью заключения невыгодного соглашения.
Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь сообщил, что на переговорах достигнут «определенный прогресс» и «позже сегодня могут появиться новости». По словам Рубио, Иран не должен обладать ядерным оружием и обязан отказаться от запасов обогащенного урана, а Ормузский пролив должен быть полностью открыт «без каких-либо сборов».
23 мая Al Hadath сообщал, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на десять лет, а также снизить объемы урана, обогащенного свыше 20%, внутри страны. Источники сообщили, что Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату компенсаций со стороны Вашингтона. Кроме того, Тегеран хочет обсудить вопрос санкций и замороженных активов до подписания какого-либо соглашения.
17 мая Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро, иначе от него «ничего не останется». США представили Ирану в середине мая новый план для разрешения конфликта из пяти пунктов. Вашингтон отказался выплачивать иранской стороне репарации, потребовал вывезти из Ирана 400 кг обогащенного урана для передачи США и разрешить работу только одного ядерного объекта на территории Ирана.