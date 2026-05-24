Трамп заявил, что вскоре объявит о достигнутом соглашении с Ираном

Иран отвергает требования отказаться от урана и прекратить его обогащение, настаивая на том, что у него нет намерения создавать атомную бомбу, и хочет взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Тегеран также требует, чтобы США в качестве первого шага разблокировали «значительную часть» иранских активов, заблокированных за рубежом, а также обеспечили «прозрачный» процесс разблокировки остальных активов, сообщает информационное агентство Tasnim.