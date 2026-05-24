Трамп заявил, что вскоре объявит о достигнутом соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном «в значительной степени согласовано» и что в ближайшее время он планирует объявить об этом, сообщает Bloomberg.

«Соглашение в значительной степени согласовано, осталось только довести его до конца. Соглашение между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и рядом других стран», – заявил Трамп.

23 мая Трамп встретился с советниками в Белом доме после переговоров с лидерами ряда региональных держав, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Пакистан и Турцию, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу того, что он назвал «Меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира».

Иранское информационное агентство Fars назвало заявление Трампа о готовящейся сделке «далеким от реальности». Агентство сообщило, что, согласно последнему тексту, управление Ормузским проливом «останется исключительно в ведении и под контролем Исламской Республики Иран», если соглашение будет достигнуто. До этого Fars сообщило, что ядерная программа Ирана, заблокированные средства и статус Ормузского пролива остаются «серьезными разногласиями» в переговорах с США.

Иран отвергает требования отказаться от урана и прекратить его обогащение, настаивая на том, что у него нет намерения создавать атомную бомбу, и хочет взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Тегеран также требует, чтобы США в качестве первого шага разблокировали «значительную часть» иранских активов, заблокированных за рубежом, а также обеспечили «прозрачный» процесс разблокировки остальных активов, сообщает информационное агентство Tasnim.

