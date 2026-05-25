Al Hadath: Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай
Иран согласен вывезти высокообогащенный уран со своей территории, как того требуют США, но только при условии, что он будет передан Китаю. Об этом сообщил Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.
По их словам, Тегеран хочет вначале получить гарантии от Пекина, а уже после продвигаться в переговорах с Вашингтоном.
24 мая The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана в течение 30–60 дней.
В тот же день президент США Дональд Трамп говорил, что потенциальная сделка с Ираном пока еще не согласована, и призывал не слушать критиков, которые «ничего о ней не знают». Он добавил, что, в отличие от своих предшественников, которые должны были решить эту проблему много лет назад, он «не заключает плохих сделок».
21 мая Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника сообщал, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что высокообогащенный иранский уран не должен вывозиться за границу. Израильские официальные лица сообщили агентству, что США настаивают на вывозе из Ирана запасов урана, необходимого для создания атомного оружия. Вашингтон стоит на том, что любое мирное соглашение с Тегераном должно включать пункт об этом.