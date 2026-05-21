Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,447-0,12%LIFE2,805+0,72%MGTS1 440-8,28%IMOEX2 666,14+0,98%RTSI1 186,45+1,21%RGBI119,3+0,11%RGBITR783,13+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран

Ведомости

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что высокообогащенный иранский уран не должен вывозиться за границу. Такое решение ужесточило позицию Тегерана по одному из главных требований США на мирных переговорах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

По их словам, отправка урана сделает страну более уязвимой для будущих нападений со стороны США и Израиля. Решение Хаменеи последовало после консенсуса внутри руководства Ирана.

Израильские официальные лица сообщили агентству, что США настаивают на вывозе из Ирана запасов урана, необходимого для создания атомного оружия. Вашингтон стоит на том, что любое мирное соглашение с Тегераном должно включать пункт об этом.

20 мая Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, сообщал, что после того, как Иран отправил США текст из 14 пунктов как основу для переговоров, американская сторона повторно передала Тегерану свой вариант документа через Пакистан. Источник сообщил, что Иран изучает документ, но ответа пока не дал.

На следующий день Тегеран попросил у Исламабада дополнительное время на анализ условий США по урегулированию конфликта. По словам источника, находящийся в Иране «обогащенный уран является главным препятствием» на непрямых переговоров двух стран.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь