Reuters: лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран

20 мая Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, сообщал, что после того, как Иран отправил США текст из 14 пунктов как основу для переговоров, американская сторона повторно передала Тегерану свой вариант документа через Пакистан. Источник сообщил, что Иран изучает документ, но ответа пока не дал.