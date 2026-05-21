Reuters: лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что высокообогащенный иранский уран не должен вывозиться за границу. Такое решение ужесточило позицию Тегерана по одному из главных требований США на мирных переговорах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.
По их словам, отправка урана сделает страну более уязвимой для будущих нападений со стороны США и Израиля. Решение Хаменеи последовало после консенсуса внутри руководства Ирана.
Израильские официальные лица сообщили агентству, что США настаивают на вывозе из Ирана запасов урана, необходимого для создания атомного оружия. Вашингтон стоит на том, что любое мирное соглашение с Тегераном должно включать пункт об этом.
20 мая Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, сообщал, что после того, как Иран отправил США текст из 14 пунктов как основу для переговоров, американская сторона повторно передала Тегерану свой вариант документа через Пакистан. Источник сообщил, что Иран изучает документ, но ответа пока не дал.
На следующий день Тегеран попросил у Исламабада дополнительное время на анализ условий США по урегулированию конфликта. По словам источника, находящийся в Иране «обогащенный уран является главным препятствием» на непрямых переговоров двух стран.