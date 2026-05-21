Иран попросил у Пакистана больше времени на изучение предложения США
Тегеран попросил у Исламабада дополнительное время на анализ условий США по урегулированию конфликта. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на пакистанский источник.
«Иранские официальные лица попросили у Пакистана время для оценки и изучения американских условий», – сказал собеседник.
По словам источника, находящийся в Иране «обогащенный уран является главным препятствием» на непрямых переговорах двух стран.
21 мая «РИА Новости» писали со ссылкой на военный источник в Иране, что Тегеран имеет новое вооружение, которое может быть использовано в случае возможных ударов со стороны США.
18 мая The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль ведут масштабную подготовку к возобновлению атак против Ирана. Новые удары могут быть уже на этой неделе. По данным издания, многие военные аналитики считают, что бомбардировок с воздуха будет недостаточно, чтобы заставить Иран согласиться с американскими требованиями. США и Израиль могут начать операцию со спецназа, чтобы захватить иранские запасы высокообогащенного урана, однако такой маневр поставит под угрозу жизни многих солдат.