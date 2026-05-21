Иран попросил у Пакистана больше времени на изучение предложения США

18 мая The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США и Израиль ведут масштабную подготовку к возобновлению атак против Ирана. Новые удары могут быть уже на этой неделе. По данным издания, многие военные аналитики считают, что бомбардировок с воздуха будет недостаточно, чтобы заставить Иран согласиться с американскими требованиями. США и Израиль могут начать операцию со спецназа, чтобы захватить иранские запасы высокообогащенного урана, однако такой маневр поставит под угрозу жизни многих солдат.