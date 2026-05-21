Иран может использовать новое оружие в случае атаки США
Иран располагает новым вооружением, которое может быть использовано в случае возможных ударов со стороны США. Об этом «РИА Новости» сообщил военный источник в Иране.
По словам источника агентства, внутри страны произвели современное оружие, которое пока еще не было задействовано и протестировано на поле боя. Он отметил, что республика располагает достаточными ресурсами и не испытывает дефицита средств для отражения возможных ударов.
Источник также подчеркнул, что в случае нового обострения Тегеран не намерен вести себя сдержанно.
18 мая The New York Times со ссылкой на источники писала, что США и Израиль ведут масштабную подготовку к возобновлению атак против Ирана. Новые удары возможны уже на этой неделе. В издании отметили, что многие военные аналитики считают, что бомбардировок с воздуха будет недостаточно, чтобы заставить Иран согласиться с американскими требованиями. США и Израиль могут начать операцию со спецназа, чтобы захватить иранские запасы высокообогащенного урана, однако такой маневр поставит под угрозу жизни многих солдат.
17 мая президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Ирану следует действовать быстро, иначе от него «ничего не останется». В прошлый раз он пригрозил возобновить удары по Ирану 6 мая, до этого он пообещал Тегерану «болезненные последствия» в случае провала перемирия.