Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,382-0,75%USBN0,132+0,38%CHMK3 915-0,38%IMOEX2 617,11-0,88%RTSI1 162-0,88%RGBI119,4+0,19%RGBITR783,73+0,22%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран может использовать новое оружие в случае атаки США

Ведомости

Иран располагает новым вооружением, которое может быть использовано в случае возможных ударов со стороны США. Об этом «РИА Новости» сообщил военный источник в Иране.

По словам источника агентства, внутри страны произвели современное оружие, которое пока еще не было задействовано и протестировано на поле боя. Он отметил, что республика располагает достаточными ресурсами и не испытывает дефицита средств для отражения возможных ударов.

Источник также подчеркнул, что в случае нового обострения Тегеран не намерен вести себя сдержанно.

18 мая The New York Times со ссылкой на источники писала, что США и Израиль ведут масштабную подготовку к возобновлению атак против Ирана. Новые удары возможны уже на этой неделе. В издании отметили, что многие военные аналитики считают, что бомбардировок с воздуха будет недостаточно, чтобы заставить Иран согласиться с американскими требованиями. США и Израиль могут начать операцию со спецназа, чтобы захватить иранские запасы высокообогащенного урана, однако такой маневр поставит под угрозу жизни многих солдат.

17 мая президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Ирану следует действовать быстро, иначе от него «ничего не останется». В прошлый раз он пригрозил возобновить удары по Ирану 6 мая, до этого он пообещал Тегерану «болезненные последствия» в случае провала перемирия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь