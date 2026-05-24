Политика

Трамп: сделка с Ираном еще не согласована

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что потенциальная сделка с Ираном пока еще не согласована, и призвал не слушать критиков, которые «ничего о ней не знают».

«Если я заключу сделку с Ираном, она будет хорошей и правильной, а не такой, как сделка [Барака] Обамы, которая дала Ирану огромное количество наличных и четкий открытый путь к ядерному оружию. Наша сделка – полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое. Она еще даже не полностью согласована. Так что не слушайте неудачников, которые критикуют то, о чем ничего не знают», – написал Трамп.

Он добавил, что, в отличие от своих предшественников, которые должны были решить эту проблему много лет назад, он «не заключает плохих сделок».

До этого газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и Иран в ходе переговоров достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива.

В мае 2026 г. при посредничестве Пакистана в Исламабаде прошел очередной раунд американо-иранских переговоров. Стороны обсуждали прекращение войны и открытие Ормузского пролива, который остается фактически закрытым с конца февраля из-за конфликта. США настаивают на немедленном возобновлении судоходства, а Иран требует снятия санкций, разблокировки замороженных активов и гарантий безопасности. Другим сложным вопросом является иранская ядерная программа, против которой выступает Вашингтон.

