Трамп: сделка с Ираном еще не согласована

«Если я заключу сделку с Ираном, она будет хорошей и правильной, а не такой, как сделка [Барака] Обамы, которая дала Ирану огромное количество наличных и четкий открытый путь к ядерному оружию. Наша сделка – полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое. Она еще даже не полностью согласована. Так что не слушайте неудачников, которые критикуют то, о чем ничего не знают», – написал Трамп.