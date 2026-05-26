Готовы ли США и Иран к заключению сделки и открытию Ормузского пролива

Готовы ли США и Иран к заключению сделки и открытию Ормузского проливаСтороны согласовали большую часть спорных вопросов, но гарантий это не дает
США и Иран, по всей видимости, приблизились к заключению рамочного соглашения, которое может привести к восстановлению судоходства в Ормузском проливе и деэскалации. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге для журналистов 25 мая заявил, что сторонам на переговорах удалось предварительно согласовать «большую часть спорных вопросов». В то же время, по его словам, говорить о неизбежности подписания сделки пока рано из-за противоречивых высказываний представителей Вашингтона.
В частности, обсуждения иранской ядерной программы сейчас нет в повестке диалога двух стран, а нюансы новых правил судоходства в Ормузском проливе будут обсуждать все прибрежные государства, подчеркнул Багаи. Он добавил, что Тегеран не будет взимать плату за транзит грузов через эту водную артерию, а власти Исламской Республики работают с Оманом над протоколами по безопасному движению судов. О результатах американо-иранских обсуждений иранские власти уже сообщили представителям России и Китая, отметил дипломат.
О том, что американо-иранские переговоры идут «хорошо», в тот же день сообщил на своей странице в соцсети Truth Social и президент США Дональд Трамп. Он уверяет, что либо будет заключена «великая сделка для всех», либо Вашингтон возобновит военные действия против Ирана с «большей силой, чем когда-либо прежде». Одновременно Трамп обратился к Саудовской Аравии и Катару практически с требованием «немедленно» присоединиться к «соглашениям Авраама» (серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. – «Ведомости») при достижении ирано-американского соглашения ради процветания Ближнего Востока. Такой шаг, по мнению президента США, подтолкнет и другие мусульманские государства последовать их примеру.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио говорит, что на данный момент на столе переговоров с Ираном находится проект документа, касающийся именно открытия Ормузского пролива. А на следующем этапе, по его словам, стороны приступят к обсуждению ядерной проблематики.
На ход американо-иранских переговоров также обратили внимание в Китае и Пакистане, представители которых поддерживают активный диалог. В ходе переговоров в Исламабаде с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом 25 мая председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Исламабад за «позитивные посреднические усилия», направленные на установление мира на Ближнем Востоке.
Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, рамочное соглашение предполагает постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе до довоенного уровня (до 140 судов в сутки), отказ Ирана от разработки ядерного оружия и уничтожение запасов высокообогащенного урана. Взамен США и их союзники готовы немедленно прекратить военные действия на всех фронтах, включая Ливан, разморозить активы Тегерана в размере $12 млрд и снять блокаду иранского побережья, рассказал изданию анонимный иранский чиновник.
Американские источники Fox News, New York Post и Bloomberg сообщают о согласовании между сторонами около 95% документа, но представители США и Ирана продолжают споры относительно очередности при реализации условий сделки. Если американцы настаивают на скорейшей ликвидации Тегераном запасов урана, то иранцы – на первоочередной разморозке активов и снятии санкций. Несмотря на разногласия, председатель иранского центробанка Абдольнасер Хеммати после переговоров с катарской делегацией в Тегеране направился в Доху, чтобы там поднять вопрос о замороженных средствах, писали иранские СМИ.
Любое решение по Ормузскому проливу будет носить тактический и временный характер, считает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Иран выходит из противостояния с США, как минимум, «непобежденным», а сам конфликт, по мнению эксперта, продолжит развиваться по спирали и потому нельзя исключать в будущем нового раунда активного противостояния. Эксперт обращает внимание на эффективное использование иранским руководством в качестве рычага давления проблемы Ормузского пролива, которая больно ударила по США и их партнерам, а также вызвала серьезные потрясения на глобальном энергетическом рынке. «Вашингтон пытается получить временную передышку по Ормузу. Но большая часть сообщений об американо-иранских переговорах – либо сознательные вбросы, либо дипломатические приемы, призванные укрепить переговорные позиции одной из сторон», – допускает американист.
По словам Сокольщика, сложившаяся внутриполитическая ситуация в США вносит неопределенность и в американо-иранский диалог. Американская политическая элита поляризована, что несет в себе риски радикальной смены внешнеполитического курса страны. «В этих условиях есть сомнения в способности Вашингтона выполнять взятые на себя долгосрочные договоренности», – добавляет Сокольщик.
Теоретически Иран согласится открыть Ормузский пролив после уступок с американской стороны и согласования специального протокола, регулирующего судоходство, говорит гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Сейчас Вашингтон находится в патовой ситуации, а республиканцы могут потерять большинство мест по итогам промежуточных выборов в конгресс осенью 2026 г. и это даст шансы демократам объявить импичмент Трампу, допускает эксперт. «Продолжать ближневосточную кампанию американцы явно не в состоянии, поэтому Белый дом пытается заключить по крайней мере промежуточное соглашение, которое можно было бы изобразить как дипломатическую победу», – говорит Сафаров.
Со своей стороны Тегеран согласится продолжить переговоры с Вашингтоном только на условиях, если потенциальная сделка будет вести к возвращению замороженных иранских денег, выплате компенсаций за нанесенный ущерб, а также после получения твердых гарантий ненападения на Исламскую Республику и ее союзников, заключает Сафаров.