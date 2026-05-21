ILNA: США и Иран согласовали финальный проект мирного соглашения

По данным агентства, официально о договоренностях объявят в ближайшие часы
Ведомости

США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения, официально о договоренностях могут объявить в ближайшие часы. Об этом сообщает ILNA.

Проект предусматривает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Кроме того, соглашение предполагает постепенное снятие санкций в обмен на выполнение Ираном условий сделки.

Официальное объявление может последовать в ближайшие часы, а переговоры по остающимся нерешенными вопросам должны начаться не позднее чем через семь дней.

Рубио: представители Пакистана отправятся в Иран на переговоры

Политика / Международные новости

Перед этим госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что ситуация вокруг возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном может проясниться в ближайшие дни. Он отмечал наличие позитивных сигналов, но подчеркивал, что не хочет «забегать вперед официальных заявлений».

При этом Рубио говорил, что США сохраняют и альтернативные варианты действий в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь устраивающих Вашингтон договоренностей.

21 мая агентство Tasnim сообщало, что США через Пакистан передали Ирану обновленный проект мирного соглашения. Собеседник издания утверждал, что пакистанские посредники пытались сблизить позиции сторон и согласовать формулировки документа. При этом окончательных договоренностей на тот момент достигнуто не было. Al Jazeera со ссылкой на источник в Пакистане уточняла, что Иран запросил дополнительное время для анализа американских предложений по урегулированию.

 

