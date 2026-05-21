ILNA: США и Иран согласовали финальный проект мирного соглашения

21 мая агентство Tasnim сообщало, что США через Пакистан передали Ирану обновленный проект мирного соглашения. Собеседник издания утверждал, что пакистанские посредники пытались сблизить позиции сторон и согласовать формулировки документа. При этом окончательных договоренностей на тот момент достигнуто не было. Al Jazeera со ссылкой на источник в Пакистане уточняла, что Иран запросил дополнительное время для анализа американских предложений по урегулированию.