RTKM52,98+0,55%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,33+0,13%RGBITR783,29+0,16%
Главная / Политика /

Рубио: представители Пакистана отправятся в Иран на переговоры

Представители Пакистана в течение суток прибудут в Тегеран для содействия усилиям по урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, что мы добились определенного прогресса», – сказал Рубио (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшее время состоятся несколько дипломатических визитов.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование ситуации. «Если это удастся – отлично. Я не стану говорить, что это точно удастся. Но мы сделаем все возможное, чтобы понять, возможно ли это», – заявил он.

Что известно о ядерной программе Ирана

Политика / Международные новости

При этом глава госдепа добавил, что в случае отсутствия договоренностей у Вашингтона «есть и другие варианты», не уточнив, о каких мерах идет речь.

21 мая Al Jazeera писала, что Тегеран попросил у Исламабада дополнительное время на анализ условий США по урегулированию конфликта. По словам источника, находящийся в Иране «обогащенный уран является главным препятствием» на непрямых переговорах двух стран.

18 мая Axios писал, что Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки. Американский чиновник заявил Axios, что, если Иран не изменит свою позицию, переговоры придется продолжать «через бомбы».

Трамп заявил, что США могут нанести новый удар по Ирану уже 22 мая.

