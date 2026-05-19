RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RGBITR781,7-0,11%
Трамп допустил новые удары США по Ирану в эту пятницу

США могут нанести новый удар по Ирану уже 22 мая либо в течение нескольких последующих дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

При этом американский президент выразил надежду, что эскалации удастся избежать.

«Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», – сказал Трамп.

18 мая американский президент заявил, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. При этом американский лидер подчеркнул, что США готовы «в любой момент» перейти к «полномасштабному крупномасштабному наступлению» на Иран, если стороны не смогут достичь приемлемого соглашения. Трамп также заявил, что возможная сделка должна предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.

18 мая Axios писал, что Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки. По данным издания, президент Трамп 19 мая проведет совещание с командой по национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения возможных военных сценариев.

Американский чиновник заявил Axios, что если Иран не изменит свою позицию, переговоры придется продолжать «через бомбы».

