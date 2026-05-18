Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Главная / Политика /

Трамп: лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ уговорили США не атаковать Иран

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он написал в Truth Social.

По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян попросили его отложить атаку, поскольку в настоящее время идут «серьезные переговоры».

«Я дал указание министру обороны Питу Хегсету, председателю объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и вооруженным силам США не проводить запланированную на завтра атаку на Иран», – написал Трамп.

Ударит ли Дональд Трамп по Ирану или продолжит блефовать

Политика / Международные новости

При этом американский лидер подчеркнул, что США готовы «в любой момент» перейти к «полномасштабному крупномасштабному наступлению» на Иран, если стороны не смогут достичь приемлемого соглашения. Трамп также заявил, что возможная сделка должна предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.

18 мая Axios писал, что Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки. По данным издания, президент Трамп 19 мая проведет совещание с командой по национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения возможных военных сценариев.

Американский чиновник заявил Axios, что, если Иран не изменит свою позицию, переговоры придется продолжать «через бомбы».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте