Трамп: лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ уговорили США не атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он написал в Truth Social.
По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян попросили его отложить атаку, поскольку в настоящее время идут «серьезные переговоры».
«Я дал указание министру обороны Питу Хегсету, председателю объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и вооруженным силам США не проводить запланированную на завтра атаку на Иран», – написал Трамп.
При этом американский лидер подчеркнул, что США готовы «в любой момент» перейти к «полномасштабному крупномасштабному наступлению» на Иран, если стороны не смогут достичь приемлемого соглашения. Трамп также заявил, что возможная сделка должна предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.
18 мая Axios писал, что Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны с США, но Белый дом считает изменения недостаточными для заключения сделки. По данным издания, президент Трамп 19 мая проведет совещание с командой по национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома для обсуждения возможных военных сценариев.
Американский чиновник заявил Axios, что, если Иран не изменит свою позицию, переговоры придется продолжать «через бомбы».