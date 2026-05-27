Трамп пригрозил «разнести» Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз

С предложением о совместном управлении проливом ранее выступил Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если страна попытается взять под контроль Ормузский пролив.

«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», – приводит слова Трампа «РИА Новости».

Глава Белого дома также подчеркнул, что США будут обеспечивать свободу судоходства в этом районе.

Угрозы Трампа прозвучали вскоре после заявления замсекретаря высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни о том, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через пролив.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.

21 мая Bloomberg сообщил, что Иран и Оман обсуждают создание системы взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Нежад заявил, что новая система должна формализовать контроль Тегерана над судоходством в регионе, а государства и компании, использующие маршрут, «должны оплачивать свою долю» за обеспечение безопасности. Уже 23 апреля Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами пролива, а днем позже посол республики в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран делает исключения для ряда государств, включая Россию.

В начале апреля Трамп в ультимативной форме потребовал от Ирана открыть пролив, пригрозив атаками на электростанции и мосты, при этом иранский телеканал Press TV сообщил, что эсминцы США едва не были уничтожены при попытке пройти Ормуз.

