Press TV: эсминцы США едва не были уничтожены при попытке пройти Ормуз
Эсминцы ВМС США предприняли попытку пройти через Ормузский пролив, но были перехвачены иранскими силами и отступили. Во время противостояния американские корабли были «на грани уничтожения», сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на военно-политические источники.
По информации телеканала, эсминцы USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson (оба типа Arleigh Burke) вместе с сопровождающими фрегатами пытались совершить транзит через стратегический водный путь, который остается закрытым для американских судов. Иранские крылатые ракеты взяли корабли на прицел, и эсминцам дали 30 минут на разворот. Суда немедленно отступили.
Как утверждается, американские корабли отключили систему оповещения и маскировались под торговые суда Омана. Однако силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнаружили их и оперативно отреагировали.
По данным телеканала, неудачная операция была приурочена к проходившим в Исламабаде американо-иранским переговорам при посредничестве Пакистана. Переговоры завершились без прорыва.
12 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду всех судов, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива. Вашингтон также будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через пролив. Он напомнил, что Иран пообещал открыть Ормузский пролив, но не сделал этого.