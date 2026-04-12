Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Press TV: эсминцы США едва не были уничтожены при попытке пройти Ормуз

Эсминцы ВМС США предприняли попытку пройти через Ормузский пролив, но были перехвачены иранскими силами и отступили. Во время противостояния американские корабли были «на грани уничтожения», сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на военно-политические источники.

По информации телеканала, эсминцы USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson (оба типа Arleigh Burke) вместе с сопровождающими фрегатами пытались совершить транзит через стратегический водный путь, который остается закрытым для американских судов. Иранские крылатые ракеты взяли корабли на прицел, и эсминцам дали 30 минут на разворот. Суда немедленно отступили.

Как утверждается, американские корабли отключили систему оповещения и маскировались под торговые суда Омана. Однако силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнаружили их и оперативно отреагировали.

По данным телеканала, неудачная операция была приурочена к проходившим в Исламабаде американо-иранским переговорам при посредничестве Пакистана. Переговоры завершились без прорыва.

12 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду всех судов, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива. Вашингтон также будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через пролив. Он напомнил, что Иран пообещал открыть Ормузский пролив, но не сделал этого.

Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива вместе с США
