Press TV: эсминцы США едва не были уничтожены при попытке пройти Ормуз

12 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду всех судов, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива. Вашингтон также будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через пролив. Он напомнил, что Иран пообещал открыть Ормузский пролив, но не сделал этого.