Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива вместе с США
Правительство Великобритании не примет участия в блокаде Ормузского пролива, которую намерены начать военно-морские силы США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский флот приступит к блокированию «любых и всех судов», пытающихся войти в пролив или покинуть его, после того как США и Иран не смогли достичь соглашения по итогам 21 часа переговоров в Пакистане.
Бывший заместитель начальника военно-морских операций (США) контр-адмирал Джо Сестак в эфире Sky News назвал блокаду бессмысленной. «Я не вижу в этом цели. Это может только навредить миру еще больше. По моему мнению, он [Трамп] просто пытается продемонстрировать некий акт, который не принесет никакой пользы», – заявил Сестак.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив планировалось открыть для судоходства, однако ограничения на судоходство остались в силе. Иран пообещал открыть пролив в случае остановки конфликта, одним из условий для этого он назвал прекращение ударов Израиля по Ливану, где базируется союзная Тегерану вооруженная шиитская группировка «Хезболла».