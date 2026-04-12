Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива вместе с США

Ведомости

Правительство Великобритании не примет участия в блокаде Ормузского пролива, которую намерены начать военно-морские силы США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский флот приступит к блокированию «любых и всех судов», пытающихся войти в пролив или покинуть его, после того как США и Иран не смогли достичь соглашения по итогам 21 часа переговоров в Пакистане.

Бывший заместитель начальника военно-морских операций (США) контр-адмирал Джо Сестак в эфире Sky News назвал блокаду бессмысленной. «Я не вижу в этом цели. Это может только навредить миру еще больше. По моему мнению, он [Трамп] просто пытается продемонстрировать некий акт, который не принесет никакой пользы», – заявил Сестак.

8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив планировалось открыть для судоходства, однако ограничения на судоходство остались в силе. Иран пообещал открыть пролив в случае остановки конфликта, одним из условий для этого он назвал прекращение ударов Израиля по Ливану, где базируется союзная Тегерану вооруженная шиитская группировка «Хезболла».

