Axios опубликовал перечень разногласий в переговорах между США и Ираном
Среди расхождений на переговорах между США и Ираном было полное открытие Ормузского пролива без сборов за проезд. Полный список разногласий опубликовал в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
В перечень условий от США вошли прекращение работ по обогащению урана Ираном, демонтаж всех основных объектов по ядерному обогащению и извлечение высокообогащенного урана, а также обязательство прекратить финансирование пособников радикальной палестинской группировки «Хамас», ливанской «Хезболлы» и хуситов. Собеседник журналиста рассказал, что стороны также разошлись по вопросу относительно масштабов возможного размораживания иранских активов.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив планировалось открыть для судоходства. 11 апреля в Пакистане прошли переговоры между странами. Они длились 21 час.
На следующий день президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду всех судов, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива. Вашингтон также будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через пролив. Он напомнил, что Иран пообещал открыть Ормузский пролив, но не сделал этого.
Трамп добавил, что на переговорах с Вашингтоном Тегеран был непреклонен в отношении единственного вопроса, но у исламской республики никогда не будет ядерного оружия, несмотря на то что она не хочет отказываться от своих ядерных амбиций. В то же время встреча прошла хорошо и большинство пунктов были согласованы, указал президент США.