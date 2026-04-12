Axios опубликовал перечень разногласий в переговорах между США и Ираном

Трамп добавил, что на переговорах с Вашингтоном Тегеран был непреклонен в отношении единственного вопроса, но у исламской республики никогда не будет ядерного оружия, несмотря на то что она не хочет отказываться от своих ядерных амбиций. В то же время встреча прошла хорошо и большинство пунктов были согласованы, указал президент США.