Иран хочет освободить Россию от пошлин за проход через Ормуз
Иран сделал исключения для ряда государств, включая Россию, в вопросе пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали сообщил «РИА Новости».
«Что будет в будущем, не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», – сказал Джалали.
Ормузский пролив, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, закрыт для большинства коммерческих судов после нападения Израиля и США на Иран в конце февраля. 23 апреля зампредседателя парламента Ирана Хаджи Бабаи сообщил, что страна впервые получила доход от сборов за пересечение судами пролива.