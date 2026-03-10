Иран намерен ввести пошлины для танкеров и судов в Персидском заливе
Иран запланировал ввести пошлины «на обеспечение безопасности» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов стран, входящих в альянс с США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранский источник, знакомый со стратегией руководства страны.
По словам собеседника, Ормузский пролив закрыт, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о его открытии.
«Мы держим в руках рычаг управления мировыми ценами на нефть, и США еще долго придется ждать наших действий, чтобы повлиять на них», – сказал он.
10 марта SabereenNews со ссылкой на источник среди военных Ирана сообщило, что полную свободу передвижения через Ормузский пролив получит любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории.
Иран заблокировал Ормузский пролив после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.