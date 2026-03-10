Иран намерен ввести пошлины для танкеров и судов в Персидском заливе

Иран запланировал ввести пошлины «на обеспечение безопасности» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов стран, входящих в альянс с США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранский источник, знакомый со стратегией руководства страны.