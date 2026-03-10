Иран назвал условие для открытия Ормузского пролива
Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории, получит полную свободу передвижения через Ормузский пролив на следующий день. Об этом пишет SabereenNews со ссылкой на источник среди военных Ирана.
10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отменит часть санкций в отношении нефтяной отрасли других государств для снижения цен на ресурс до выравнивания ситуации. «Потом, может быть, нам не придется их [санкции] возвращать», – добавил он.
Иран полностью заблокировал Ормузский пролив после атаки США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.