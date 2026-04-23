CNY Бирж.10,966+0,12%CHKZ17 050+2,1%CHMK3 995-0,12%IMOEX2 766,54+0,18%RTSI1 162,03+0,18%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Политика

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива

Ведомости

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива, сообщил зампредседателя парламента Хаджи Бабаи. Его цитирует агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Первый доход от пошлин на проливе Ормуз зачислен на счет Центрального банка», – сказал он.

Вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов. Решение было принято в связи с тем, что США не сняли морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что препятствование США движению иранских судов по морским торговым путям будет рассматриваться Тегераном как нарушение перемирия.

22 апреля военно-морские силы КСИР задержали два судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Задержаны израильское судно MSC-Francesca, а также судно Epaminodes. Они без разрешения вошли в акваторию и тайно пытались покинуть Ормузский пролив, заявили в КСИР.

Ормузский пролив, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, остается закрытым для большинства коммерческих судов после нападения Израиля и США на Иран в конце февраля.

Новости СМИ2
