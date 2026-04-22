Иран задержал два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Это следует из заявления КСИР, передает ISNA.
Задержаны, как утверждается, израильское судно MSC-Francesca, а также судно Epaminodes. Они без разрешения вошли в акваторию и тайно пытались покинуть Ормузский пролив, говорится в сообщении.
Накануне американские силы поднялись на борт нефтяного танкера, ранее подпавшего под американские санкции за сотрудничество с Ираном. Досмотрено было судно M/T Tifani.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном. По его словам, решение принято после просьбы пакистанского фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Блокада Ормузского пролива США продолжается.