CNY Бирж.10,958+0,03%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,61+0,11%RTSI1 165,91+0,11%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,2+0,39%
Главная / Политика /

Иран задержал два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Это следует из заявления КСИР, передает ISNA.

Задержаны, как утверждается, израильское судно MSC-Francesca, а также судно Epaminodes. Они без разрешения вошли в акваторию и тайно пытались покинуть Ормузский пролив, говорится в сообщении.

Накануне американские силы поднялись на борт нефтяного танкера, ранее подпавшего под американские санкции за сотрудничество с Ираном. Досмотрено было судно M/T Tifani.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном. По его словам, решение принято после просьбы пакистанского фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Блокада Ормузского пролива США продолжается.

