США взяли на абордаж танкер с иранской нефтью
Военные США поднялись на борт нефтяного танкера, ранее подпавшего под американские санкции за сотрудничество с Ираном, сообщает Пентагон в соцсети Х.
По данным ведомства, судно M/T Tifani было досмотрено в ночное время. Операция проходит на фоне расширения военно-морских действий США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как пишет The Wall Street Journal, танкер неоднократно менял флаг. Его владелец зарегистрирован в Суринаме, а коммерческий управляющий – по адресу коворкинга WeWork в Мумбаи, следует из базы Equasis. Последний раз судно передавало сигнал о местоположении в Индийском океане между Шри-Ланкой и Малайзией, свидетельствуют данные MarineTraffic.
Вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов. Решение было принято в связи с тем, что США не сняли морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что препятствование США движению иранских судов по морским торговым путям будет рассматриваться Тегераном как нарушение перемирия. Подчеркивалось, что иранское руководство также не допустит «условного или ограниченного открытия» Ормузского пролива для других судов.
20 апреля Tasnim писало, что иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей. Удар был нанесен в ответ на атаку на иранский контейнеровоз «Туска», следовавший из Китая в Иран.