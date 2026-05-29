Fars опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США
Иранское агентство Fars со ссылкой на информированные источники опубликовало детали проекта соглашения между Ираном и США. Источники заявили, что ряд недавних высказываний президента США Дональда Трампа не соответствуют содержанию документа.
По данным источников агентства, в проекте соглашения отсутствует положение об обязательстве Тегерана открыть Ормузский пролив без взимания сборов. Как утверждается, Иран лишь подтвердил готовность возобновить судоходство после снятия блокады, но на собственных условиях, которые могут включать инспекцию судов, оказание сервисных услуг и меры по обеспечению безопасности.
Также источники отвергли заявления Трампа о том, что Иран якобы согласился уничтожить или вывезти свои ядерные материалы. По их словам, подобных обязательств в тексте меморандума нет.
Собеседники Fars утверждают, что одним из ключевых пунктов проекта соглашения является немедленная выплата Ирану $12 млрд из замороженных активов. Согласно их версии, выполнение этого условия должно предшествовать дальнейшим этапам переговорного процесса, а его невыполнение будет рассматриваться как нарушение обязательств со стороны США.
Кроме того, среди условий, упомянутых источниками агентства, фигурирует достижение полного прекращения огня в Ливане на условиях, поддерживаемых движением «Хезболла».
По данным Fars, окончательное решение по последней версии проекта соглашения в Тегеране пока не принято. Источники утверждают, что обсуждение дальнейших шагов по ядерной программе и снятию санкций возможно только после выполнения первоначальных обязательств и в рамках «красных линий» Ирана.
Трамп сообщал, что 29 мая примет окончательное решение по поводу уже согласованной сделки с Ираном.
28 мая портал Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, однако Трамп еще не дал своего согласия. Документ предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. В меморандуме Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней.