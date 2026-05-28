Axios: США и Иран достигли соглашения, но Трамп его еще не одобрил

Axios: США и Иран достигли соглашения, но Трамп его еще не одобрилПодписание меморандума позволит перейти к обсуждению иранской ядерной программы
Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, однако американский президент Дональд Трамп еще не дал своего согласия. Об этом сообщило Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один региональный источник.
Меморандум предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. Кроме того, Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней, а США – снять военно-морскую блокаду.
27 мая гостелевидение Ирана сообщило, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива, а также восстановление коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. При этом говорилось, что Тегеран не собирается предпринимать никаких шагов без «осязаемой проверки».
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге для журналистов 25 мая заявил, что сторонам на переговорах удалось предварительно согласовать «большую часть спорных вопросов». При этом, по его словам, говорить о неизбежности подписания сделки пока рано из-за противоречивых высказываний представителей Вашингтона.
21 мая ILNA сообщил, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения. Проект предусматривает немедленное и всеобъемлющее прекращение огня на всех фронтах, отказ сторон от ударов по инфраструктуре, а также создание совместного механизма мониторинга для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.