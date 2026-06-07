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США сбили два иранских дрона, которые могли угрожать судам в Ормузе

Ведомости

Американские военные сбили два иранских беспилотника, заявило Центральное командование США в X. 

«Силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских односторонних ударных дрона, угрожавших международному морскому движению в Ормузском проливе», – говорится в сообщении.

Военные заявили, что остаются готовы «продолжать оборону от иранской агрессии».

Накануне США сбили еще четыре ударных иранских дрона, запущенных якобы в сторону Ормузского пролива. После этого американские военные нанесли удары по прибрежным радиолокационным пунктам в Иране. 

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Центральное командование США сообщило, что его силы также перехватили ночную волну иранского огня, направленную против стран Персидского залива – Кувейта и Бахрейна. Американский персонал не пострадал. Бахрейн заявил, что перехватил и уничтожил три ракеты и несколько дронов, запущенных из Ирана. Ни одна из стран не сообщила о жертвах и осудила последние атаки. 

Официальный государственный телеканал Ирана IRIB сообщил, что Корпус стражей исламской революции провел ночные атаки на американскую авиабазу и другие объекты в ответ на то, что он назвал «враждебными действиями» американских военных. 

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии ощутимого прогресса на переговорах. Продолжающееся противостояние, по данным аналитиков Bloomberg, может означать, что иранское руководство делает ставку на внутриполитические факторы в США.

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