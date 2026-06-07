США сбили два иранских дрона, которые могли угрожать судам в Ормузе

Центральное командование США сообщило, что его силы также перехватили ночную волну иранского огня, направленную против стран Персидского залива – Кувейта и Бахрейна. Американский персонал не пострадал. Бахрейн заявил, что перехватил и уничтожил три ракеты и несколько дронов, запущенных из Ирана. Ни одна из стран не сообщила о жертвах и осудила последние атаки.