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США перехватили ракеты Ирана, нацеленные на Кувейт, Бахрейн и Ормузский пролив

Ведомости

Американские военные отразили ракетные и беспилотные атаки Ирана в Персидском заливе. Центральное командование США сообщило, что шесть баллистических ракет, выпущенных по Бахрейну и Кувейту, были перехвачены, а седьмая не достигла цели, пишет Bloomberg.

Четыре иранских ударных беспилотника, направлявшихся к Ормузскому проливу, закрытому с 28 февраля, также были сбиты. Американские вооруженные силы впоследствии нанесли удары по иранским прибрежным радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм для предотвращения дальнейших атак.

В интервью NBC News президент США Дональд Трамп признал, что у Ирана сохранилось около 21-22% ракетного арсенала.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии ощутимого прогресса в переговорах. Продолжающееся противостояние, по данным аналитиков, может означать, что иранское руководство делает ставку на внутриполитические факторы в США.

Тема Ирана 4 июня прозвучала на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств. По словам главы государства, иранский народ доказал, что «его интересы должны учитываться при разрешении кризисов подобного рода».

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