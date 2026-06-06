США перехватили ракеты Ирана, нацеленные на Кувейт, Бахрейн и Ормузский пролив
Американские военные отразили ракетные и беспилотные атаки Ирана в Персидском заливе. Центральное командование США сообщило, что шесть баллистических ракет, выпущенных по Бахрейну и Кувейту, были перехвачены, а седьмая не достигла цели, пишет Bloomberg.
Четыре иранских ударных беспилотника, направлявшихся к Ормузскому проливу, закрытому с 28 февраля, также были сбиты. Американские вооруженные силы впоследствии нанесли удары по иранским прибрежным радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм для предотвращения дальнейших атак.
В интервью NBC News президент США Дональд Трамп признал, что у Ирана сохранилось около 21-22% ракетного арсенала.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии ощутимого прогресса в переговорах. Продолжающееся противостояние, по данным аналитиков, может означать, что иранское руководство делает ставку на внутриполитические факторы в США.
Тема Ирана 4 июня прозвучала на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств. По словам главы государства, иранский народ доказал, что «его интересы должны учитываться при разрешении кризисов подобного рода».