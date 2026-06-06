США перехватили ракеты Ирана, нацеленные на Кувейт, Бахрейн и Ормузский пролив

Четыре иранских ударных беспилотника, направлявшихся к Ормузскому проливу, закрытому с 28 февраля, также были сбиты. Американские вооруженные силы впоследствии нанесли удары по иранским прибрежным радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм для предотвращения дальнейших атак.