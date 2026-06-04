Путин: Иран доказал, что его интересы надо учитывать
Народ Ирана доказал, что его интересы должны учитываться при разрешении конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Без всякого сомнения, иранский народ доказал, что и его интересы должны учитываться при разрешении кризисов подобного рода», – подчеркнул Путин.
1 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям США и Ирана. Замминистра отметил, что США и Иран не должны «свалиться в штопор» в военном противостоянии и эскалировать конфликт.