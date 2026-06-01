Рябков: Россия готова содействовать договоренностям США и Ирана
Россия готова содействовать возможным договоренностям США и Ирана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Надеемся, что тот формат потенциальной договоренности, о котором в последние дни и недели идет речь, а именно рамочный меморандум о взаимопонимании, определенная этапность решения имеющихся проблем окажется работоспособной», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра отметил, что США и Иран не должны «свалиться в штопор» в военном противостоянии и эскалировать конфликт.
1 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон обсуждают возможность закрепления потенциального соглашения о прекращении конфликта через резолюцию Совета Безопасности ООН. Представитель иранского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о 14 базовых пунктах, которые пока определяют лишь общие рамки возможных договоренностей.
Президент США Дональд Трамп в этот же день заявил, что Иран действительно хочет заключить мирное соглашение, которое будет отвечать интересам Вашингтона и его союзников.