Иран заявил о возможности закрепления соглашения с США резолюцией Совбеза ООН
Иран и США обсуждают возможность закрепления потенциального соглашения о прекращении конфликта через резолюцию Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
По его словам, стороны продолжают обсуждать общие положения будущей сделки. Один из пунктов предусматривает придание соглашению статуса резолюции Совбеза ООН. «<...> Если сделка будет достигнута, то она должна принять форму резолюции Совбеза ООН, чтобы у нее была правовая защита», – сказал Багаи в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
Представитель иранского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о 14 базовых пунктах, которые пока определяют лишь общие рамки возможных договоренностей.
При этом Багаи подчеркнул, что Тегеран не рассматривает резолюцию Совета Безопасности как безусловную гарантию выполнения соглашения. По его словам, у Ирана уже был обратный опыт.
1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран действительно хочет заключить мирное соглашение, которое будет отвечать интересам Вашингтона и его союзников.
31 мая спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявлял, что Тегеран не согласится на сделку с США до тех пор, пока не будут гарантированы права иранского народа. 30 мая газета The New York Times сообщала, что Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении конфликта с Ираном и направил обновленный вариант документа иранской стороне для рассмотрения.