Трамп: Иран действительно хочет заключить с США соглашение
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран действительно хочет заключить мирное соглашение, которое будет отвечать интересам Вашингтона и его союзников. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
Трамп также раскритиковал своих политических оппонентов, заявив, что представители демократов и часть республиканцев осложняют его работу и переговорный процесс. По его словам, лидеру США непросто, когда «политические деятели продолжают негативно «щебетать» на невиданном ранее уровне».
Президент США призвал критиков не вмешиваться в процесс, предложив им «сесть поудобнее и расслабиться». «В конце концов, все будет хорошо – так всегда бывает!» – написал Трамп.
До этого американский лидер также опроверг сообщения СМИ о том, что в проекте соглашения с Ираном отсутствуют положения, касающиеся ядерной программы. По словам Трампа, в документе «очень четко прописано, что у Ирана не будет ядерного оружия».
31 мая спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявлял, что Тегеран не согласится на сделку с США до тех пор, пока не будут гарантированы права иранского народа. 30 мая газета The New York Times сообщала, что Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении конфликта с Ираном и направил обновленный вариант документа иранской стороне для рассмотрения.