Трамп: Иран действительно хочет заключить с США соглашение

31 мая спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявлял, что Тегеран не согласится на сделку с США до тех пор, пока не будут гарантированы права иранского народа. 30 мая газета The New York Times сообщала, что Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении конфликта с Ираном и направил обновленный вариант документа иранской стороне для рассмотрения.