NYT: Трамп по итогам совещания не принял решения по сделке с Ираном

При этом Трамп перед совещанием говорил, что на встрече примет окончательное решение по поводу уже согласованной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что Исламская Республика должна полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив. Кроме того, по мнению президента США, страна не должна взимать плату за проход через акваторию.