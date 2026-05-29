NYT: Трамп по итогам совещания не принял решения по сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп, несмотря на свое заявление, так и не принял решения по сделке с Ираном по итогам двухчасового заседания в Ситуационной комнате, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Трамп откладывает принятие «окончательного решения» по сделке с Ираном», – говорится в материале издания.
Источник рассказал газете, что президент в течение двух часов совещался с помощниками в Белом доме по вопросу возможного продления режима прекращения огня с республикой.
29 мая агентство Fars со ссылкой на источники опубликовало детали проекта соглашения между Ираном и США. По данным издания, в документе отсутствует положение об обязательстве Тегерана открыть Ормузский пролив без взимания сборов. Как утверждается, Иран лишь подтвердил готовность возобновить судоходство после снятия блокады, но на собственных условиях, которые могут включать инспекцию судов, оказание сервисных услуг и меры по обеспечению безопасности.
При этом Трамп перед совещанием говорил, что на встрече примет окончательное решение по поводу уже согласованной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что Исламская Республика должна полностью отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив. Кроме того, по мнению президента США, страна не должна взимать плату за проход через акваторию.