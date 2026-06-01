Трамп опроверг сообщение об отсутствии «ядерного» пункта в соглашении с Ираном

31 мая спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не согласится ни на какую сделку с США, пока не будут обеспечены права иранского народа. 30 мая The New York Times писала, что Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение. Американского лидера не устраивает ряд пунктов, предусматривающих разморозку иранских активов, а также скорость, с которой Тегеран отвечает на предложения Вашингтона.