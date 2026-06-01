Трамп опроверг сообщение об отсутствии «ядерного» пункта в соглашении с Ираном
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение CNN о том, что в его соглашении с Ираном ничего не говорится о ядерной программе. Американский лидер заявил об этом в соцсети TruthSocial.
По словам Трампа, в договоре «очень четко прописано, что у Ирана не будет ядерного оружия».
«Далее в соглашении очень подробно и обстоятельно обсуждаются различные аспекты ядерной программы. По сути, именно этому посвящена большая часть соглашения», – заявил глава Белого дома, назвав CNN «катастрофой с низким рейтингом».
31 мая спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не согласится ни на какую сделку с США, пока не будут обеспечены права иранского народа. 30 мая The New York Times писала, что Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение. Американского лидера не устраивает ряд пунктов, предусматривающих разморозку иранских активов, а также скорость, с которой Тегеран отвечает на предложения Вашингтона.