Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить удары

Призыв прозвучал на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Израильская сторона заявила об атаках на объекты в Иране после того, как днем раньше были перехвачены ракеты, выпущенные с иранской территории. По оценке CNN, нынешний виток противостояния стал самым серьезным с начала апреля.