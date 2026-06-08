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Главная / Политика /

Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить удары

Ведомости

Израиль и Иран должны немедленно прекратить «стрельбу». Соответствующее заявление президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Призыв прозвучал на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Израильская сторона заявила об атаках на объекты в Иране после того, как днем раньше были перехвачены ракеты, выпущенные с иранской территории. По оценке CNN, нынешний виток противостояния стал самым серьезным с начала апреля.

Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы

Политика / Международные новости

Телеканал Al Alam сообщал, что в результате израильских ударов получили повреждения объекты на территории нефтехимического предприятия в иранской провинции Хузестан. Агентство Mehr писало о том, что в столице Ирана также прогремел взрыв.

Axios со ссылкой на американского чиновника и израильский источник сообщал, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, поскольку Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном.

В то же время президент США не исключил силового сценария в случае провала переговоров. В интервью Financial Times Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают два варианта дальнейших действий: проведение военной операции против Ирана или сохранение блокады страны.

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