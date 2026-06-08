Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить удары
Израиль и Иран должны немедленно прекратить «стрельбу». Соответствующее заявление президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
Призыв прозвучал на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Израильская сторона заявила об атаках на объекты в Иране после того, как днем раньше были перехвачены ракеты, выпущенные с иранской территории. По оценке CNN, нынешний виток противостояния стал самым серьезным с начала апреля.
Axios со ссылкой на американского чиновника и израильский источник сообщал, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных действий против Ирана, поскольку Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном.
В то же время президент США не исключил силового сценария в случае провала переговоров. В интервью Financial Times Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают два варианта дальнейших действий: проведение военной операции против Ирана или сохранение блокады страны.