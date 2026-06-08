Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Израильские военные сообщили о нанесении ударов по объектам в Иране после того, как днем раньше перехватили ракеты, запущенные с иранской территории. По оценке CNN, происходящее стало самой серьезной эскалацией конфликта с начала апреля.