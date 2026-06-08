Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете прохода израильских судов через Красное море. Об этом говорится в заявлении военного командования хуситов, которое распространил телеканал Al Masirah.
В движении предупредили, что в случае нарушения запрета любые израильские суда будут рассматриваться как военные цели.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Израильские военные сообщили о нанесении ударов по объектам в Иране после того, как днем раньше перехватили ракеты, запущенные с иранской территории. По оценке CNN, происходящее стало самой серьезной эскалацией конфликта с начала апреля.
Утром 8 июня Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. По данным СМИ, взрывы были слышны в нескольких иранских городах. В КСИР сообщили, что Израиль применил баллистические ракеты воздушного базирования.
Этим ударам предшествовала ракетная атака Ирана на Израиль 7 июня. Израильская сторона также сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена, где базируются поддерживаемые Ираном хуситы.
Старший советник верховного лидера Ирана Али Велаяти заявлял, что Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если Израиль продолжит эскалацию конфликта.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности. По данным СМИ, он предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о нежелательности ответного удара по Ирану и призвал Тегеран вернуться к переговорам.