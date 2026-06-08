Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NLMK74,1-0,83%CNY Бирж.10,777-0,86%IMOEX2 551,98-0,35%RTSI1 094,24-0,35%RGBI118,86-0,26%RGBITR784,67-0,16%
Главная / Политика /

Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море

Ведомости

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете прохода израильских судов через Красное море. Об этом говорится в заявлении военного командования хуситов, которое распространил телеканал Al Masirah.

В движении предупредили, что в случае нарушения запрета любые израильские суда будут рассматриваться как военные цели.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Израильские военные сообщили о нанесении ударов по объектам в Иране после того, как днем раньше перехватили ракеты, запущенные с иранской территории. По оценке CNN, происходящее стало самой серьезной эскалацией конфликта с начала апреля.

Трамп не исключил высадку спецназа в Иране при срыве переговоров

Политика / Международные отношения

Утром 8 июня Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. По данным СМИ, взрывы были слышны в нескольких иранских городах. В КСИР сообщили, что Израиль применил баллистические ракеты воздушного базирования.

Этим ударам предшествовала ракетная атака Ирана на Израиль 7 июня. Израильская сторона также сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена, где базируются поддерживаемые Ираном хуситы.

Старший советник верховного лидера Ирана Али Велаяти заявлял, что Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если Израиль продолжит эскалацию конфликта.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности. По данным СМИ, он предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о нежелательности ответного удара по Ирану и призвал Тегеран вернуться к переговорам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь