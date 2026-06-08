Трамп не исключил высадку спецназа в Иране при срыве переговоров
Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения военной операции путем высадки американского спецназа на территорию Ирана, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результату. Об этом американский лидер заявил в интервью газете Financial Times.
По словам Трампа, у Соединенных Штатов есть два варианта действий в случае провала переговорного процесса – либо американские военные снова войдут на территорию Ирана и закончат вооруженный конфликт, либо сохранят блокаду Тегерана. Американский президент отметил, что второй вариант оказался «мощнее любого военного нападения».
При этом глава Белого дома выразил уверенность, что нынешнее обострение ситуации между Израилем и Ираном не должно сорвать переговорный процесс. По его оценке, продолжающаяся эскалация не станет препятствием для достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.
Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и израильского источника 8 июня написал, что Трамп попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану на фоне приближения сделки между Вашингтоном и Тегераном.
При этом Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы. Израильская атака, совершенная утром 8 июня, стала ответом на запуск ракет со стороны Ирана накануне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты в западном и центральном регионах Ирана, сообщил CNN. Взрывы были слышны в ряде иранских городов.
7 июня Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты и Иран, похоже, почти не продвигаются к заключению временной сделки по прекращению войны, которую Вашингтон и Израиль начали 100 дней назад, а свежие атаки угрожают сорвать хрупкое перемирие. По данным агентства, за последнюю неделю наблюдалась самая сильная вспышка напряженности с момента начала перемирия в апреле. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик из-за судьбы миллиардов долларов замороженных иранских активов и параллельного конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» в Ливане.