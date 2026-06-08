Трамп не исключил высадку спецназа в Иране при срыве переговоров

7 июня Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты и Иран, похоже, почти не продвигаются к заключению временной сделки по прекращению войны, которую Вашингтон и Израиль начали 100 дней назад, а свежие атаки угрожают сорвать хрупкое перемирие. По данным агентства, за последнюю неделю наблюдалась самая сильная вспышка напряженности с момента начала перемирия в апреле. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик из-за судьбы миллиардов долларов замороженных иранских активов и параллельного конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» в Ливане.