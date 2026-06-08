Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану на фоне приближения сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и израильского источника.