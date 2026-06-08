Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану на фоне приближения сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и израильского источника.
«Мы считаем, что президент немного выиграл время. <...> Я не думаю, что в ближайшее время произойдет какой-либо израильский удар», – сказал американский собеседник издания.
Несмотря на предполагаемую просьбу Трампа, Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы. Израильская атака, совершенная утром 8 июня, стала ответом на запуск ракет со стороны Ирана накануне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты в западном и центральном регионах Ирана, сообщил CNN. Взрывы были слышны в ряде иранских городов.
Израильские военные применяли «баллистические ракеты воздушного базирования», заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).