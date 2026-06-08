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Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану на фоне приближения сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и израильского источника.

«Мы считаем, что президент немного выиграл время. <...> Я не думаю, что в ближайшее время произойдет какой-либо израильский удар», – сказал американский собеседник издания.

Несмотря на предполагаемую просьбу Трампа, Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы. Израильская атака, совершенная утром 8 июня, стала ответом на запуск ракет со стороны Ирана накануне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты в западном и центральном регионах Ирана, сообщил CNN. Взрывы были слышны в ряде иранских городов.

Израильские военные применяли «баллистические ракеты воздушного базирования», заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

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