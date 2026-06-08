В Тегеране прогремел взрыв
В столице Ирана прогремел взрыв, одновременно в городе были задействованы системы противовоздушной обороны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
По данным агентства, после взрыва в Тегеране начала работать ПВО. Официальной информации о причинах инцидента, возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете прохода израильских судов через Красное море. В движении предупредили, что в случае нарушения запрета любые израильские суда будут рассматриваться как военные цели.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Израильские военные сообщили о нанесении ударов по объектам в Иране после того, как днем раньше перехватили ракеты, запущенные с иранской территории. По оценке CNN, происходящее стало самой серьезной эскалацией конфликта с начала апреля.
Телеканал Al Alam сообщал, что расположенные на территории нефтехимического предприятия в иранской провинции Хузестан объекты получили повреждения в результате израильских ударов. До этого армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в центральных и западных районах Ирана.
Спикер парламента Ирана Мухаммед Багер Калибаф 7 июня заявил, что морская блокада со стороны США и «зеленый свет» Израилю для атак на Бейрут делают американские и израильские базы и активы в Западной Азии законными целями. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.