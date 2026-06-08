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При ударах Израиля пострадал нефтехимический завод в Иране

Ведомости

Расположенные на территории нефтехимического предприятия в иранской провинции Хузестан объекты получили повреждения в результате израильских ударов. Об этом сообщил телеканал Al Alam.

До этого армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в центральных и западных районах Ирана.

На фоне обострения ситуации спикер парламента Ирана Мухаммед Багер Калибаф 7 июня заявил, что морская блокада со стороны США и «зеленый свет» Израилю для атак на Бейрут делают американские и израильские базы и активы в Западной Азии законными целями. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

В тот же день израильская авиация нанесла удары по району Дахье в Бейруте, где располагается штаб-квартира движения «Хезболла». По данным ливанского Национального информационного агентства, в результате атаки на здание в районе Аль-Мрейдже, по которому было выпущено не менее 10 ракет, погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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