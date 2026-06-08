При ударах Израиля пострадал нефтехимический завод в Иране

В тот же день израильская авиация нанесла удары по району Дахье в Бейруте, где располагается штаб-квартира движения «Хезболла». По данным ливанского Национального информационного агентства, в результате атаки на здание в районе Аль-Мрейдже, по которому было выпущено не менее 10 ракет, погибли два человека, еще 11 получили ранения.