При ударах Израиля пострадал нефтехимический завод в Иране
Расположенные на территории нефтехимического предприятия в иранской провинции Хузестан объекты получили повреждения в результате израильских ударов. Об этом сообщил телеканал Al Alam.
До этого армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам в центральных и западных районах Ирана.
На фоне обострения ситуации спикер парламента Ирана Мухаммед Багер Калибаф 7 июня заявил, что морская блокада со стороны США и «зеленый свет» Израилю для атак на Бейрут делают американские и израильские базы и активы в Западной Азии законными целями. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.
В тот же день израильская авиация нанесла удары по району Дахье в Бейруте, где располагается штаб-квартира движения «Хезболла». По данным ливанского Национального информационного агентства, в результате атаки на здание в районе Аль-Мрейдже, по которому было выпущено не менее 10 ракет, погибли два человека, еще 11 получили ранения.