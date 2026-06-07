Трамп: США заберут уран из Ирана при любом исходе переговоров

«Если мы заключим сделку и теперь мы друзья, мы пойдем все вместе. Это будет наше оборудование. Мы вывезем его и уничтожим, будь то на месте или вывезя за его пределы. И мы пойдем с ними или без них. Если мы не заключим сделку, тогда мы уничтожим их военным путем очень жестко».