Трамп: США заберут уран из Ирана при любом исходе переговоров

Трамп: США заберут уран из Ирана при любом исходе переговоровГлава Белого дома допустил, что американская армия может уничтожить его запасы на месте «очень жестко»
Америка намерена изъять и уничтожить высокообогащенный уран с территории Ирана независимо от исхода переговоров о прекращении трехмесячной войны, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
В случае заключения сделки США будут действовать совместно с Тегераном, а в случае провала переговоров – военным путем.
«Если мы заключим сделку и теперь мы друзья, мы пойдем все вместе. Это будет наше оборудование. Мы вывезем его и уничтожим, будь то на месте или вывезя за его пределы. И мы пойдем с ними или без них. Если мы не заключим сделку, тогда мы уничтожим их военным путем очень жестко».
Американский лидер также сообщил, что стороны «очень близки» к подписанию пакта, однако он добивается от Ирана дополнительных уступок. Трамп требует включить в соглашение положение о запрете не только разработки, но и покупки или приобретения ядерного оружия. По его словам, Тегеран поначалу сопротивлялся, но затем уступил.
Кроме того, Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за сделку с Ираном, которая, по его мнению, была слишком мягкой. Новое соглашение, подчеркнул президент, не будет предусматривать немедленного размораживания иранских активов – это произойдет позже, «если они будут хорошо себя вести». При этом Трамп назвал нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи «более рациональным», чем его отец, и не исключил прямых переговоров с ним.
24 мая The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана от 30 до 60 дней. 25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что Иран согласен вывезти высокообогащенный уран со своей территории, как того требуют США, но при условии, что он будет передан Китаю.
26 мая Трамп написал в соцсети Truth Social, что запас обогащенного урана в Иране будет вывезен и уничтожен. Американский лидер добавил, что более предпочтительным вариантом будет уничтожение урана на месте или «в другом приемлемом месте в присутствии комиссии по атомной энергии или ее эквивалента». Американский лидер выступил против идеи передать обогащенный уран Ирана России или Китаю.