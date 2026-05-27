Политика

Трамп выступил против передачи иранского урана России или Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает идея передачи обогащенного урана Ирана России или Китаю.

«Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники писала 25 мая, что Иран согласен вывезти высокообогащенный уран со своей территории, как того требуют США, но при условии, что он будет передан Китаю. Тегеран хочет вначале получить гарантии от Пекина, а уже после продвигаться в переговорах с Вашингтоном, уточнили собеседники. 24 мая The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что США и Иран будут согласовывать вопрос по иранским запасам обогащенного урана от 30 до 60 дней.

26 мая Трамп написал в соцсети Truth Social, что запас обогащенного урана в Иране будет вывезен и уничтожен. Американский лидер добавил, что более предпочтительным вариантом будет уничтожение урана на месте или «в другом приемлемом месте в присутствии комиссии по атомной энергии или ее эквивалента».

